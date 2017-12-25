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Cinayet hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı

- Hakkari'de 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle gözaltına alındı

Cinayet hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı

VAN (AA) - Hakkari'de 7 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan hükümlü, Van'da düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2010 yılında Hakkari'nin Geçitli köyünde F.D'nin arazi ve mezra anlaşmazlığı yüzünden öldürülmesiyle ilgili aranan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen R.K'nin akraba ziyareti için kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce sokak ve istihbari çalışmalar sonucu R.K'nin İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çay ocağında olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli gözaltına alınmıştır.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."

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