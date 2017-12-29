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Cinayet sanığı emekli astsubaya 18 yıl hapis istendi

- Karşıyaka ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadını öldürdüğü öne sürülen emekli astsubayın yargılanmasına devam edildi - İddia makamı, tutuklu sanık Serkan G. hakkında "kasten tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istedi

Cinayet sanığı emekli astsubaya 18 yıl hapis istendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı Zeliha Köse'yi öldürdüğü öne sürülen emekli astsubayın yargılandığı davaya devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serdar G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz yargılanan N.A. ise katılmadı.

Maktulün ailesinin avukatı Osman Alper Ongun, talimatla tanık olarak ifade veren M.U. ve H.Ö.Ş'nin beyanlarının dosyayla örtüşmediğini belirterek, bu tanıkların ifadelerine itibar edilmemesini istedi.

Sanık Serdar G, öldürülen kadın Zeliha Köse'nin yanına, maddi sıkıntı yaşadığından para almaya gittiğini iddia ederek, Köse'yi öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.

İddia makamı mütalaasında, sanık N.A'nın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan beraatini, Serdar G'nin ise "kasten tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, katılanlar vekiline iddia makamının mütalaasına karşı beyanları için süre verilmesine ve Serdar G'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı.

- Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yalı Mahallesi'nde, emekli Astsubay Serdar G'nin (49), evlilik hazırlığı yaptığı emekli hemşire Zeliha Köse'yi (45) 26 Şubat 2016'da silahla öldürdüğü öne sürülmüştü. Karşıyaka Polis Merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etmişti.

Cumhuriyet savcısı, Serdar G. hakkında "tasarlayarak adam öldürme", maktul ve sanığın arkadaşı N.A. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme suçuna azmettirme" suçlamasıyla dava açmıştı.


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