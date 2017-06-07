Cinayet sanıkları suçlamaları kabul etmedi

ADANA (AA) - Adana’da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili ikisi tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat Tunç ve Gencer Fidan, başka suçtan tutuklu Hozan Ceylan, tutuksuz sanıklar Yakup T. ve Mehmet T. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Ceylan, maktul Ahmet Erkan’ın amcasının oğlunun sanık Ferhat Tunç’un evinin yakınlarında uyuşturucu sattığını ileri sürdü.

Olaydan önce Ferhat, Erkan'ın amcasının oğlu ile yanlarında bir kişiyle yemeğe gittiklerini ifade eden Ceylan, “Yemekte uyuşturucu satılmamasını söyledik. Yemek dönüşü Erkan'ın amacısının oğlu, arabadan iner inmez araca taş atmaya başladı. Yaşanan arbede de bacağından bıçaklandı. Sonra bu olayın devamı geldi. Olay günü ben evde yatıyordum. Herkes farklı şeyler konuşuyor. Öldürme olayını kimisi Ferhat’ın kimisi ise Gencer’in yaptığını söylüyor.” diye konuştu.

Maktulün kardeşi Mehmet Emin Erkan, ağabeyi ile sanık Ferhat arasında bir husumet olmadığını ileri sürerek "Olay günü berber dükkanı önündekiler net görmüşler. Ferhat araçtan inerek tüfekle ateş etmiş. Amcamın oğlu ile Ferhat arasında daha önce bir kavga olmuş, ağabeyim de her ikisine arabuluculuk yapmaya çalışmıştı." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Tunç da "Tüfek aracın içinde patlamıştır” diyerek tahliyesini talep etti.

Gencer Fidan ise Tunç’un yalan söylediğini iddia ederek, ”Ailesinin baskısı altında kalarak suçu bana atmaya çalışıyor. Aracın içindeyken de kesinlikle tüfek patlamadı, öyle olsaydı yüzümüze saçma denk gelirdi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tunç’u akıl hastalığı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 1 Mart’ta çıkan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu berber dükkanı önünde oturan Ahmet Erkan öldürülmüştü.

