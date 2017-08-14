Cinayet şüphelilerine özel harekat polisleriyle operasyon

KONYA (AA) - Konya'da dün tabancayla öldürülen kişinin cesedinin yol kenarında bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda aranan iki zanlıdan biri ölü bulundu, diğeri evinde yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Altınapa Barajı yakınlarında cesedi bulunan Rıza Özkan'ın (36) öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerden Ali T'nin (42), Karatay ilçesi Üçler Caddesi'ndeki günlük kiralanan evde kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle eve düzenlenen operasyonda Ali T, ölü bulundu. Ali T'nin tabancayla intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüpheli Mustafa S'nin (44) Ak Ali Efendi Sokak'ta kaldığı eve giden ekipler, ikazlara rağmen açılmayan kapıyı balyozla kırdı.

Gözaltına alınan Mustafa S, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin, ifadesinde öldürülen Özkan ve Ali T. ile Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde alkol aldıklarını, çıkan tartışmanın ardından ayrıldıklarını, Ali T'nin, seyir halindeki kamyonetten 3 el ateş açarak Özkan'ı öldürdüğünü, maktulün cesedini ise kendisinin Altınapa Barajı yakınına attığını söylediği öğrenildi.

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Özkan'ın cesedi, dün, Selçuklu ilçesindeki Altınapa Barajı kenarındaki yolda bulunmuş, Özkan'ın tabancayla öldürüldüğü belirlenmişti.