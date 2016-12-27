Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Cinayet şüphelisi samanlıkta yakalandı

- Van'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranırken polis ekiplerince samanlıkta yakalanan şüpheli, tutuklandı

Cinayet şüphelisi samanlıkta yakalandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 gün önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, samanlıkta yakalandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Şehriban Dinç'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı E.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, zanlının Tuşba ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'nde saklandığı bilgisini üzerine operasyon düzenlediğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsın yakalanabilmesi için ailesinin ikamet adresi olan Tuşba ilçesi Kumluca Mahallesi'nde 25 Aralık'ta yapılan operasyonda E.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CinayetVanYakalama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.