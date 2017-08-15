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Cinayet zanlıları yakalandı

- Tekstilci Serdal Aslan'ın, işlerinin düzelmesi için yazdırdığı muskanın işe yaramadığını düşünerek parasını geri istediği iddiasıyla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Cinayet zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tekstilci Serdal Aslan'ın, işlerinin düzelmesi için yazdırdığı muskanın işe yaramadığını düşünerek parasını geri istediği iddiasıyla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tekstil işiyle uğraşan Serdal Aslan, işlerinin düzelmesi için bir süre önce Neslihan K'ye muska yazdırdı. Aslan'ın, muskanın işe yaramadığı gerekçesiyle Neslihan K'den parasını geri istemesi üzerine kadının eşi Necmi K. ve oğlu Mustafa K, Aslan ile konuşmak için 11 Ağustos'ta Huzur Mahallesi'nde buluştu.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Necmi K, yanındaki tabancayla Aslan'a ateş etti. Aslan ile yoldan geçen Okan D'de yaralandı, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Necmi K. ve oğlu Mustafa K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarında ise Serdal Aslan'ın, şüphelilerden koşarak kaçmaya çalışması ve bir tırın önünde tabancayla vurulması görülüyor.

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