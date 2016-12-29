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Cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

- Kuşadası ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, İzmir'de yakalandı

Cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2015 yılında Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi'nde bir otoparkta meydana gelen silahlı kavgada Mustafa Türkmen'i öldürme ve 8 ayrı suçtan aranan Alparslan Turan'ın İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu firarı cinayet zanlısı Turan, yakalandı.

İlçeye getirilen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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AydınKatil ZanlısıKuşadası
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