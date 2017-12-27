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Cinayet zanlısı minibüste yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 6 ay önce işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yol uygulaması esnasında minibüste yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

Cinayet zanlısı minibüste yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 6 ay önce işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yol uygulaması esnasında minibüste yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Aykın'ın (38) cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Mustafa G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yol uygulaması esnasında Harran ilçesinden kent merkezine gelen bir minibüste yapılan kimlik kontrolünde, şüpheli Mustafa G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kent merkezinde yaklaşık 6 önce gerçekleştirilen silahlı saldırıda Aykın, hayatını kaybetmişti.


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