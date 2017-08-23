Cinayet zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Hakkari'deki cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Ağustos'ta Hakkari'de arıcılık yapan Ramazan Köksal'ı Pınarça köyünde öldürdüğü iddiasıyla aranan Fatih Ö'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik takip sonucu yeri tespit edilen Fatih Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, Ramazan Köksal'ı yanlışlıkla bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Fatih Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.