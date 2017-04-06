Cinayeti azmettirdiği iddia edilen kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Adana'da, 1998'de işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan kişi İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, kimliğini kontrol ettikleri M.K'yı (52), cinayete azmettirme suçundan arandığı anlaşılınca gözaltına aldı. M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Polisin araştırmasında, 27 Ekim 1997'de Eyüp Kışla Caddesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Mahmut Bulut'un öldürüldüğü, cinayete karıştıkları iddiasıyla 5 Mayıs 1998'te yakalanarak ve tutuklanan A.Z ile F.A'nın ifadelerinde, "Olayla ilgilerinin bulunmadığını, cinayeti Mahmut Canpolat adlı kişinin işlediğini" iddia ettikleri, ancak Mahmut Canpolat'ın da 13 Ocak 1998'de Adana'da öldürüldüğü, Canpolat'ın öldürülmesi olayına ilişkin M.K'nın da azmettirici olarak arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.