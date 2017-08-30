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Cinayeti kemik parçaları çözdü

- Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce işlenen aile cinayetinin zanlısı, mağaradaki kemik izlerinin incelenmesiyle belirlendi

Cinayeti kemik parçaları çözdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce amcası ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen zanlı, jandarmanın olay yerinden topladığı kemik parçalarının incelenmesiyle tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Sadakalar Mahallesi'nde 9 ay arayla Bayram Karatut ile eşi Döndü'nün öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki mağarada insan kemikleri ve kıyafet parçaları buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında bulunan kemik parçalarının 4 yıl önce öldürülen Bayram Karatut'a ait olduğu ve üzerinde ise yeğeni Aziz Karatut'un izi bulunduğu belirlendi. Bingöl'de gözaltına alınan zanlı ifadesinde amcasıyla yengesinin kendisiyle tartıştığını bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Karatut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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4 ıyl önceCinayetçözdüJandramaKahramanmaraş
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