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Cinayetten beraatleri, diğer suçlamalardan hapisleri istendi

- Adana'da kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişinin babasını kaçırarak öldürdükleri öne sürülen biri firari 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mütalaasını veren savcı, tüm sanıkların cinayetten beraatini, 6'sının ise "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile buna yardım etmek suçlarından 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Cinayetten beraatleri, diğer suçlamalardan hapisleri istendi

ADANA (AA) - Adana'da kendilerini arazi satışından 900 bin lira dolandırdığını iddia ettikleri kişinin babasını kaçırarak öldürdükleri öne sürülen biri firari 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce tahliye olan sanıklardan Necmettin O, Burak K, Yakup A, Yusuf A, Ahmet A ve Hasan A. ile avukatları katıldı.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan alınan raporda Kemal Ülgen'in ölümünün kafasına sert ve künt bir cisimle vurulmasıyla oluşabileceği gibi kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşme veya düşürülme sonucu kişinin bulunduğu zemine çarpması sonucu oluşabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığını, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağını belirttiğine dikkati çekti.

Sanıkların, Ülgen’i rehine olarak tutup dolandırıldıkları parayı geri almaya çalıştıklarını ifade eden savcı, "Sanıkların rehinelerini öldürme kastı ile hareket etmeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. Maktulün sanıkların elinde olması daha çok işlerine yarayacaktır." dedi.

İddia makamı, Kemal Ülgen'in öldürülmesiyle ilgili sanıkların atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini istedi. "Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise sanıklar Yakup A, Mehmet Ö, Rıvan D. ve Yusuf A'ya 29’ar yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etmek" suçundan ise Necmettin O. ve Hasan A'ya da sekizer yıl hapis cezası talep etti.

Diğer sanıklar Mehmet Ü. ile Burak K'nin de beraatini isteyen savcı, firari Murat O'nun davasının ise ayrılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Murat O. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

Kemal Ülgen'in oğlu, iddiaya göre 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki hayali bir arsayı Yakup A. (28) ile babası Ahmet A'ya (56) 900 bin lira karşılığında satmıştı. Dolandırıldıklarını anlayan baba oğlu Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Yakup A, parasını alabilmek için kendini dolandırdığını iddia ettiği Ülgen ve ailesinin Bursa'da olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla bu kente gitmişti. 18 Eylül 2015'te kaçırılan baba Kemal Ülgen (68), 3 gün sonra Adana'da bir sokakta ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 9 kişi hakkında dava açılmıştı.

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Adana 4. Ağır Ceza MahkemesiDavaDuruşmaSanık
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