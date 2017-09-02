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Çin'de 126 kişiye gözaltı

PEKİN (AA) - Çin'de ülke genelinde yapılan operasyonlarda 126 şüpheli tren biletlerini karaborsaya düşürmek suçundan gözaltına alındı.Şinhua ajansının haberine göre, 1 Ekim'de başlayacak ve ülke genelinde etkili olacak bir haftalık...

Çin'de 126 kişiye gözaltı

PEKİN (AA) - Çin'de ülke genelinde yapılan operasyonlarda 126 şüpheli tren biletlerini karaborsaya düşürmek suçundan gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, 1 Ekim'de başlayacak ve ülke genelinde etkili olacak bir haftalık ulusal tatil öncesi tren biletlerini önceden alarak, karaborsaya düşürmekle suçlanan ve 42'si başkent Pekin'den olmak üzere, 126 kişi nezarete alındı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarının iki ay sürdüğü ve bu sürede bin 500 bilete el konulduğu belirtildi. Söz konusu olayların engellenmesi için polisin tren istasyonlarında devriyelerini artırdığı bildirildi.

Çin'de geçen yıl ekim ayının ilk haftası verilen ulusal tatil süresince ülke genelinde 593 milyon kişi yolculuk yapmıştı. Hava, demir ve karayollarında yapılan seyahatlerde aktarma da söz konusu oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
çinKaraborsaUlusal Tatil
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