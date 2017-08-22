Çin'de 600 ton kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

PEKİN (AA) - Çin'in güneyinde 600 ton kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletindeki Çin gümrük yetkilileri Şıncın ve Şiamın kentlerinde merkezleri bulunan 4 firmaya yaptığı baskında 20 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca baskında 600 ton kaçak elektronik sigara yağı ele geçirildiği belirtildi.

Guangdong eyaleti Gongbey Gümrük Ofisi Müdürü Cou Bin, yaptığı açıklamada, söz konusu şirketlerin kaçak yağları ABD'den getirdiğini söyledi.

Çin'de elektronik sigara satışlarının bu yıl yüzde 300 arttığını dile getiren Cou, bu sektöre yönelik denetimin zayıf kaldığını ifade etti.

Cou, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.