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Çin'de "Bahar Bayramı" kutlamalarında can kayıpları

- Bir hafta süren kutlamalarda, ülke genelinde 13 bin 796 noktada çıkan yangınlarda 39 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de

PEKİN (AA) - Çin'deki "Bahar Bayramı" kutlamaları sırasında patlatılan havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda, 39 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından, 27 Ocak-2 Şubat'ı kapsayan bir haftalık Bahar Bayramı resmi tatili süresince, ülke genelinde 13 bin 796 noktada yangın çıktığı, bu olaylarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Emniyet güçlerinin alışveriş merkezleri, tapınaklar, meydanlar ve fuar alanlarında denetimlerini sıkılaştırması sonucu, can kayıplarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26,4, çıkan yangın sayısının ise yüzde 11,8 düştüğü kaydedildi.

Geleneksel hayvan takvimine göre "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girilen ülkede, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanılıyor.

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Bahar BayramıçinölüYangın
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