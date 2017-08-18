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Çin’de domuz korneası nakli başarılı oldu

- Ülkede bir hasta, nakledilen domuz korneası sayesinde görme yeteneğini yeniden kazandı

Çin’de domuz korneası nakli başarılı oldu

PEKİN (AA) - Çin’de görme bozukluğu yaşayan birine yapılan domuz korneası naklinin başarılı olduğu bildirildi.

South China Morning Post’un haberine göre, söz konusu bozukluğun kendi ellerini dahi göremeyecek düzeyde olması nedeniyle organ nakline başvuran hasta, nakil sonrası görme kabiliyetini yeniden kazandı.

Ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde Central South Üniversitesi’nde uygulanan ameliyatta domuz korneası naklinin başarılı geçmesi sonrası, hastanın sağlık kontrollerinin yapılması için bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Hastane doktoru Tang Rınhong, yaptığı açıklamada, bu tür nakil korneanın görme yeteneğinin insan gözüne yakın olduğunu ve bu tür nakillerde başarı oranının yüzde 90 olduğu söyledi.

Ülkenin başkenti Pekin, Wuhan ve Hunan eyaletlerinde de benzer kornea nakillerini yapıldığını belirten Doktor Tang, birçok hastanın insan korneası bulma şansı olmadığı için bu tür alternatif korneaları tercih etmek durumunda kaldığını dile getirdi.

Çin’de geçen sene 14 yaşındaki bir çocuğa domuz korneası nakledilmiş ve hasta görme yeteneğini yeniden kazanmıştı.

Hastaların, en çok kornea rahatsızlıklarından dolayı görme yeteneğini kaybettiği ülkede, yaklaşık 4 milyon görme yeteneğini kaybetmiş insan bulunuyor.

Görme yeteneğini kaybeden insan sayısı her yıl yaklaşık 100 bin artarken sadece yılda 5 bin kişiye kornea nakli yapılabiliyor.

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