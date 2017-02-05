Çin'de en çok ölüm akciğer kanserinden

PEKİN (AA) - Çin'de her yıl 591 bin kişinin akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) raporuna dayandırdığı habere göre, ülkede her yıl ortalama 733 bin kişide akciğer kanserine rastlanıyor ve 591 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Rapora göre, her gün ortalama 7 bin 500 kişinin çeşitli kanser hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise akciğer ve meme kanserine yakalanma oranları yüksek seyrediyor.

DSÖ, sigarayı bırakarak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek kanserden korunabileceği uyarısında bulunuyor.

Resmi verilere göre, yaklaşık 315 milyon kişinin sigara içtiği Çin'de, önceki yıl 4 milyon 200 bin kişiye kanser teşhisi konulmuş, 2 milyon 800 bin kanser hastası ise ölmüştü.