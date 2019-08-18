Çin’de “En İyi Büyüme” ödülüne layık görüldü

Alarko Çin Distribütörü Ouya Rongda HVAC Technology Beijing (OYRD), Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehri olan Wuhan’da düzenlenen “China Comfort Home-2019” konferansına katıldı.



Sektörde faaliyet gösteren yüzden fazla işletme, uzmanlar, ticaret birlikleri, il ve belediye “ısıtma ve havalandırma birlikleri”’nin katıldığı ve üç gün süren konferansta yapılan anketle bilinirliği hızlı bir şekilde yükselen ALARKO Markası “En İyi Büyüme” ödülüne layık görüldü. Alınan ödül, Ouya Rongda HVAC Technology Beijing (OYRD) Distribütörlüğünde Çin pazarına açılan Alarko’nun, gerek ileri teknolojili ve yüksek kaliteli ürünleri, gerekse satış öncesi ve satış sonrası teknik servis hizmetiyle sektör profesyonelleri tarafından da beğenildiğinin bir göstergesi oldu.



Konferansta ayrıca Çin’deki iklimlendirme endüstrisine sağladığı katkılar nedeniyle Alarko Distribütörü olarak OYRD “Olağanüstü Katkı” Ödülüne de layık görüldü.



OYRD Genel Müdürü Lily Lu’nun Alarko’nun pazara sunduğu ve Çin için bir ilk olan çift yoğuşma teknolojisinin kombilerde uygulanması konusunda yaptığı bilgilendirme katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Konferans katılanlan ziyaretçiler sergilenen Alarko ürünlerini inceleyerek OYRD yetkililerinden detaylı teknik bilgiler edindiler.







