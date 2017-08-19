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Çin’de gemi kazası: 3 ölü

- Ülkenin doğusundaki Fucien eyaleti açıklarında iki yük gemisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Çin’de gemi kazası: 3 ölü

PEKİN (AA) - Çin’de meydana gelen gemi kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu.

Şinhua Ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletinin Pingtay kenti açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.

Denize düşen gemi mürettebatında bulunan 13 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 6’sının kaybolduğu ifade edilen haberde, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, olayda iki farklı şirkete ait olan gemilerden Şindongyuan adlı geminin battığı, Andaşıng adlı geminin ise açık denize sürüklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca Fucien yerel hükümetinin olay yerine arama kurtarma gemileri ve helikopter sevk ettiği, kayıp kişiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.





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Anahtar Kelimeler:
çinFucienKazaYük Gemisi
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