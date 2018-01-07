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Çin'de gemi kazası: 32 kayıp

- Kaza sonrası 30'u İran 2'si Bangladeş uyruklu 32 mürettebata ulaşılamıyor

Çin'de gemi kazası: 32 kayıp

PEKİN (AA) - Çin’in doğusunda bir tanker gemisinin bir yük gemisi ile çarpışması sonucu 32 kişiden haber alınamıyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 20.00 sularında ülkenin doğusundaki Yangzı Nehri açıklarında Sanchi adlı bir Panama tanker gemisi, Cf Crystal isimli Hong Kong yük gemisi ile çarpıştı.

Kaza sonrası Hong Kong kayıtlı gemideki 21 mürettebat kurtarılırken tanker gemide çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 32 mürettebatın 30’unun İran, 2’sinin de Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.

Çin'den kaza mahalline 8 arama kurtarma gemisi gönderilirken Çin Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi ile koordinasyon çerçevesinde, Güney Kore’den de aramaya destek amaçlı bir sahil güvenlik gemisi ve bir uçağın gönderildiği kaydedildi.


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