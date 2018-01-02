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Çin'de gişe hasılatı 2017'de 8,6 milyar dolar oldu

PEKİN (AA) - Çin’de sinema bileti satışlarından geçen yıl 55,9 milyar yüen (yaklaşık 8,6 milyar dolar) gelir elde edildi. Şinhua ajansı, ülkede gişe hasılatının geçen yıl 2016'ya göre yüzde 13,45 arttığını duyurdu. Sinemaseverlerin...

Çin'de gişe hasılatı 2017'de 8,6 milyar dolar oldu

PEKİN (AA) - Çin’de sinema bileti satışlarından geçen yıl 55,9 milyar yüen (yaklaşık 8,6 milyar dolar) gelir elde edildi.

Şinhua ajansı, ülkede gişe hasılatının geçen yıl 2016'ya göre yüzde 13,45 arttığını duyurdu.

Sinemaseverlerin Çin filmlerine büyük ilgi gösterdiği ülkede, Çin filmlerinin gişe hasılatı, gelirin yüzde 54’ünü oluşturdu.

Ülkede geçen yıl en fazla gişe hasılatını "Wolf Warrior II" filmi yaptı. Filmin gişe hasılatı, 5,68 milyar yüene (yaklaşık 873 milyon dolar) ulaştı.

Çin, ABD’den sonra en büyük film pazarına sahip ülke konumunda bulunuyor.

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çinGişe GelirleriSinema
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