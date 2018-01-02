Çin'de gişe hasılatı 2017'de 8,6 milyar dolar oldu PEKİN (AA) - Çin’de sinema bileti satışlarından geçen yıl 55,9 milyar yüen (yaklaşık 8,6 milyar dolar) gelir elde edildi. Şinhua ajansı, ülkede gişe hasılatının geçen yıl 2016'ya göre yüzde 13,45 arttığını duyurdu. Sinemaseverlerin...

02 Ocak 2018 Salı 09:16