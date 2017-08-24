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Çin’de Hato tayfunu 16 can aldı

- Ülkenin güneyini etkisi altına alan tayfun 208 kişinin de yaralanmasına neden oldu

Çin’de Hato tayfunu 16 can aldı

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde etkili olan Hato tayfunu nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi, 208 kişi yaralandı.

Tayfun nedenyle ülkenin özel idari bölgesi Makao’da 8, Guangdong eyaletindeki kentlerden Cuhay'da 4, Congşan'da 3 ve Ciangmın'da bir kişi olmak üzere toplam 16 kişinin hayatını kaybettti.

Tayfun nedeniyle Makao’da 153 ve Guangdong eyaletinde 55 kişi yaralandı.

Guangdong'u dün öğleden sonra etkisi altına alan tayfun saatte 160 kilometre hıza ulaşan fırtınaya yol açtı ve eyalette kırmızı alarm verildi.

Tayfun nedeniyle bölgeden 26 bin 817 kişinin tahliye edildiği, enerji hatlarının zarar görmesinden dolayı 1 milyon 91 bin evin elektriksiz kaldığı belirtiliyor.

Hato’nun bu yıl ülkede gerçekleşen 14’üncü ve en hızlı tayfun olduğu ifade ediliyor.

Çin'de geçen yıl eylül ayında güney eyaletlerini olumsuz etkileyen Meranti tayfununda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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çinHato Tayfunu
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