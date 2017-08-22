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Çin'de Hato tayfunu alarmı

- Ülkenin doğusuna yaklaşan Hato tayfunu nedeniyle turuncu alarm verildi - Çin'in Fucien eyaletinde 4 bin kişi tayfun tehlikesi dolayısıyla güvenli yerlere sevk edildi

Çin'de Hato tayfunu alarmı

PEKİN (AA) - Çin’de doğusuna yaklaşan Hato tayfunu nedeniyle turuncu alarm verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusunda etkili olması beklenen Hato tayfunu nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Guangdong eyaletinin Cuhay kentine 620 kilometre mesafede bulunan tayfunun, saatte yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşarak fırtınaya neden olduğu belirtildi.

Guangdong’a yarın ulaşacağına işaret edilen Hato tayfununun, Guangdong ve Cıciang eyaletlerini etkisi altına alacağı ifade edildi.

Yaklaşan tayfun nedeniyle Şıncın kentinden Fucien ve Ciangşi eyaletlerine yapılacak tren seferleri iptal edildi.

- 4 bin kişi tahliye edildi

Hato tayfunu nedeniyle, Fucien eyaletindeki 4 bin balıkçı ve aileleri, ülkenin iç kesimlerindeki güvenli bölgelere gönderildi. Balıkçı tekneleri de sahillere bağlandı.

Ülkede kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört aşamalı hava uyarı sistemi kullanılıyor.

Geçen yıl eylülde ülkenin güney eyaletlerini olumsuz etkileyen Meranti tayfununda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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