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Çin’de hava kirliliği uçuşlara engel oldu

- Tiencin'de havadaki zararlı parçacık miktarının, DSÖ'nün "üst sınır" olarak kabul ettiği değerin 6 katına çıkması görüş mesafesini düşürdü - Kentte 309 uçuş iptal edilirken, 19 uçak da en yakın havalimanlarına yönlendirildi

Çin’de hava kirliliği uçuşlara engel oldu

PEKİN (AA) - Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, kentte havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin en az 6 katına çıktı.

Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.

Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı.

Ayrıca yerel yetkililer, otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Çin’de iki hafta önce, ülkenin kuzeyindeki kent ve eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. Söz konusu kirlilik, başkent Pekin’de 217 uçuş, Tiencin kentinde ise 227 uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

Büyükşehirlerinin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alan Çin, sera etkisi oluşturan gazların salımında da dünyada ilk sırada bulunuyor.

Ülkedeki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

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