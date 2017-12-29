Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya cityscape müşteri Veeam Stat
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Çin'de hava kirliliğine turuncu alarm

Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde "turuncu alarm" verilerek havalimanı, liman ve otoyollar için güvenlik uyarısı yapıldı.

Çin'de hava kirliliğine turuncu alarm

PEKİN (AA) - Çin'de hava kirliliği nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Çin Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri için kirli hava nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Bölgede bu sabah başlayan hava kirliliği başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Anhui, Hubey, Ciangsu ve Şandong eyaletlerinde etkili olacak.

Liman ve otoyollarda güvenlik önlemleri almaları çağrısı yapıldı

Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşeceği bildirilen açıklamada, havalimanı, liman ve otoyollarda güvenlik önlemleri almaları çağrısı yapılırken, sürücülere de hızlarını düşürmeleri tavsiye edildi.

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Muhabir: Fuat Kabakçı

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinDünyaHava KirliliğiTuruncu Alarm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5