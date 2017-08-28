Çin'de heyelan: 2 ölü

PEKİN (AA) - Çin’de meydana gelen heyelanda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinin Bicie kentinde toprak kaymasında iki kişi öldü.
Guicou yerel hükümetinden yapılan açıklamada, heyelanın dağın yamacındaki 34 haneyi yıktığı, 25 kişinin göçük altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada, bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Çin’in güneyinde ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni geçen hafta Hato tayfunu vurmuş, olayda 20’ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.