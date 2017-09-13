Çin'de heyelan: 7 ölü

ÇINGDU (AA) - Çin'de, şiddetli sağanağın toprak kaymasına neden olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde, şiddetli yağmurun tetiklediği heyelanda 7 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 ev de yıkıldı.

Eyalette ayrıca 500 kişinin de bölgeden tahliye edildiği, 155 bin kişinin taşınmazlarının zarar gördüğü ve 700 hektarlık tarım alanının su altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinin Bicie kentinde geçen ay meydana gelen toprak kaymasında da 17 kişi ölmüştü.