Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Çin'de heyelan: 7 ölü

- Yünnan eyaletinde sağanağın tetiklediği heyelan nedeniyle 100 ev yıkıldı, 500 kişi ise bölgeden tahliye edildi

Çin'de heyelan: 7 ölü

ÇINGDU (AA) - Çin'de, şiddetli sağanağın toprak kaymasına neden olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde, şiddetli yağmurun tetiklediği heyelanda 7 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 ev de yıkıldı.

Eyalette ayrıca 500 kişinin de bölgeden tahliye edildiği, 155 bin kişinin taşınmazlarının zarar gördüğü ve 700 hektarlık tarım alanının su altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinin Bicie kentinde geçen ay meydana gelen toprak kaymasında da 17 kişi ölmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinHeyelanYunnan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5