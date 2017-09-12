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Çin’de Kur'an eğitimine hapis

- Ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden Kur'an-ı Kerim öğreten kişiye 2 yıl hapis cezası verildi

Çin’de Kur'an eğitimine hapis

ANKARA (AA) - Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bir kişi, sosyal mesajlaşma uygulaması wechat üzerinden "yasa dışı şekilde" Kur'an-ı Kerim öğrettiği gerekçesiyle iki yıl hapse mahkum edildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times’ın haberinde, Sincan’da yaşayan, Hui etnik grubuna mensup Huang Şıkı'nın, wechat üzerinden kurduğu, yaklaşık 100 üyesi bulunan grupta Kur'an-ı Kerim öğreterek, internet düzenlemeleri ve dini etkinlikleri içeren ilgili kanunu ihlal ettiği öne sürüldü.

Huang’ın bu eylemiyle "yasa dışı" Kur'an öğrettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası aldığı belirtilen haberde ayrıca, Huang'ın, güvenlik güçlerince Ağustos 2016'da da gözaltına alındığı ifade edildi.

Çin'deki 56 etnik azınlıktan 10'unu Müslümanlar oluşturuyor. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken, bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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