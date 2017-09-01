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Çin'de Kurban Bayramı

- Çin'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nı namazı kılmak için saf tuttu

Çin'de Kurban Bayramı

PEKİN (AA) - Çin'in başkenti Pekin'deki Niucie Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı kıldı.

Çin'in en eski camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen her yaştan Müslümanlar, aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşadı.

Kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklar, görevliler tarafından kesildi.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

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çinKurban BayramıPekin
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