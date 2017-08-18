Çin'de kuş gribi salgını

PEKİN (AA) - Çin'de kuş gribi salgınından 20 binden fazla kanatlı hayvanın etkilendiği bildirildi.

Çin Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletinin Luodian kentinde görülen kuş gribi salgınının 13 binden fazla kanatlı hayvanı etkilediği ve bazı kanatlı hayvan çiftliklerinde de 9 bin 752 hayvanın ölümüne yol açtığı belirtildi.

Guizhou Hayvan Salgını Önleme ve Kontrol Merkezinin yaptığı çalışmalar sonucunda, virüsün H5N6 türü olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, yerel hükümetin hastalık nedeniyle 8 bin 110 kanatlı hayvanı itlaf ettiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının kontrol altına alındığı da bildirildi.

Çin'de kuş gribi vakası ilk olarak Mart 2013'te tespit edilmişti.