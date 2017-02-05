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Çin'de kuş gribi vakaları

- Ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 19 kişide H7N9 virüsüne rastlandı

Çin'de kuş gribi vakaları

PEKİN (AA) - Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinde, yeni bir kuş gribi vakası rapor edildi.

Hunan Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, eyaletin başkenti Çangşa'da 37 yaşındaki bir erkek hastada H7N9 virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Rahatsızlanmadan önce kanatlı hayvanlarla yakın temasta bulunan hastanın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yetkililer, Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 19 kişiye kuş gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde geçen ay 50'yi aşkın H7N9 vakası rapor edilmişti.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, artan tehlike üzerine halka kanatlı hayvanlarla temastan kaçınmaları için çağrı yapmıştı. Merkez, sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etmişti.

H7N9 virüsü, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

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