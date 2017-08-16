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Çin'de meydan danslarına ilgi büyük

- Çin'de genellikle akşamları bir araya gelen kişiler meydan danslarına akın ediyor - Kent sakinleri belirli koreografiye göre yaptıkları danslarla hem stres atıyor, hem de eğleniyor

Çin'de meydan danslarına ilgi büyük

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin’de gruplar halinde bir araya gelen kent sakinleri her akşam meydan danslarıyla stres atıyor.

Ülke genelinde kentlerin belirli cadde, park ve meydanlarında buluşarak organize olan gruplar, hocaları öncülüğünde yaptıkları danslarla ilgi çekiyor.

Başkent Pekin'de de genellikle akşamları iş çıkışından sonra, genç, yaşlı, çocuk her yaştan Pekinli birkaç hoparlörden oluşan "mini" ses sistemleriyle doyasıya müzik ve dans keyfi yaşıyor.

Ülkede dört mevsim her köşebaşında meydan dansı yapılması olağan bir aktivite olarak karşılanıyor.

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının hareket etmekten geçtiğini söyleyen kent sakinleri yaptıkları danslarla hem stres atıyor hem de kendilerini daha zinde hissettiklerini belirtiyor.

- Meydan dansları panayırı andırıyor

Müziğin ritmine kendini kaptıran kent sakinleri dansın sergilendiği cadde ve meydanları panayır alanına dönüştürüyor. Dans tutkunları, danslarıyla kimi zaman yaz sıcaklarına, kimi zaman kış soğuklarına kimi zaman da yağan yağmura aldırış etmeden belirli koreografi düzeniyle sanatlarını icra ediyor.

Çevredekilerin de yoğun ilgi göstermesiyle hafta sonu büyük seyirci kitlelerine "mini konser ve gösteriler" sergileyen kent sakinleri, kendi üsluplarında yaptıkları resitallerle renkli görüntüler oluşturuyor.

Bazen Çin bazen de yabancı müzik türlerin çalındığı meydan danslarına "ihtiyar delikanlılar" da kolayca ayak uydurulabiliyor. Yeni başlayanlar ise zamanla daha da profesyonelleşerek hep birlikte toplu koreografiler sergiliyor.

Araştırmalara göre, ülkede bu aktivitelere katılan dans tutkunlarının sayıları 100 milyona ulaşıyor.

- Meydan dansı ile Guinness rekoru

Çin'de geçen yıl kasım ayında başkent Pekin ve Tiencin kentinin de aralarında bulunduğu 14 şehirden 50 bin 85 kişi, toplu halde dans ederek Guinness rekoru kırmıştı.

Kırmızı eşofman takımı giyen 50 binden fazla dans tutkunu kışın yağan yağmur ve kara aldırış etmemiş ve belirli koreografi ile dans ederek “Birçok Alanda Toplu Dans Etme" rekorunu kırmıştı.





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