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Çin'de sağanak yağış: 6 ölü

- Ülkenin Hubey ve Sıçuan eyaletlerinde bir kaç gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle 171 ev yıkıldı, 5 bin 200 hektarlık tarım alanı zarar gördü

Çin'de sağanak yağış: 6 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in bazı bölgelerinde, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hubey ve Sıçuan eyaletlerinde perşembe gününden bu yana süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Bölgede ayrıca, yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 171 ev yıkıldı, 649 kişi bölgeden tahliye edildi.

Bu arada bin 300 kent sakininin başka yerlere taşındığı Sıçuan'ın Çongçing kentinde ayrıca en az 100 ev hasara uğradı ve yağışlar 5 bin 200 hektarlık tarım alanına zarar verdi.


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