Çin'de sosyal medya devlerine soruşturma

PEKİN (AA) - Çin'in en büyük üç sosyal medya platformu hakkında, siber güvenlik ihlalleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Çin İnternet İdaresi (CAC), ülkedeki en büyük teknoloji şirketi Tencent'in bünyesindeki Wechat adlı mesajlaşma uygulaması, Çin'de yasaklı olan Twitter'ın yerli alternatifi Weibo ve Baidu şirketi bünyesindeki forum sitesi Tieba'ya soruşturma açıldığını duyurdu.

CAC'ın açıklamasında, kullanıcıların söz konusu sosyal medya platformlarında müstehcen paylaşımlar yaptığı, ulusal güvenlik, kamu emniyeti ve sosyal düzeni tehdit eden dedikodular yaydığına ilişkin kanıtlar olduğu belirtildi.

Wechat, Weibo ve Baidu Tieba'nın, siber güvenlik yasalarını ihlal eden ve uygunsuz içeriklere izin verdikleri şüphesiyle başkent Pekin ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki müfettişler tarafından soruşturulacağı kaydedildi.

CAC'ın, internetteki içerikler ve sosyal medya platformlarının yasalara uygunluğuna yönelik denetim faaliyetlerini güçlendireceği vurgulandı.

Ülkenin yeni siber güvenlik yasası, geçen yılın kasım ayından yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yasalaşarak, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girmişti.

Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde, ulusal güvenliği tehdit eden, şiddete teşvik eden ve asılsız söylentiler yayarak toplumda huzursuzluğa neden olan 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığı, 810 bin kişisel kullanıcı hesabının ise engellendiği açıklanmıştı.



Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uluslararası sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bunların yerine "Sina", "Youku" ve "Wechat" gibi yerli alternatifler kullanılıyor.

Siber ortam üzerindeki sıkı denetimleri ile bilinen ülkede "Çin Seddi" olarak da bilinen bir güvenlik duvarı ile kesintisiz veri taraması yapılıyor. "Sakıncalı" olduğu belirtilen içerikler anında erişime kapatılıyor.

Yaklaşık 800 milyon internet kullanıcısı olan ülkede, sosyal paylaşım platformlarında hesap açmak isteyenlerin, gerçek kimlik bilgileri ile kayıt yaptırıp onay alma zorunluluğu da bulunuyor.