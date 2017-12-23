Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Çin’de termik santralde patlama: 4 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinde bir termik santralde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang’a bağlı Ciaşing kentinde yer alan Şinfıng kasabasındaki...

Çin’de termik santralde patlama: 4 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinde bir termik santralde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Cıciang’a bağlı Ciaşing kentinde yer alan Şinfıng kasabasındaki santralin boru hattında patlama yaşandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 9 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır 4 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisine devam ediliyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinPatlama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5