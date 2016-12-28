Çin'de turizmin ekonomik büyümedeki katkısı artırılacak

PEKİN (AA) - Çin'de, turizmin ekonomik büyümedeki katkısını artırmak için ülkenin turistik bölgelerindeki umumi tuvaletlerin hijyen standartlarının yükseltileceği bildirildi.

China Daily'nin haberine göre, turizmin ekonomik kalkınmadaki payını artırmayı planlayan Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar bu alanda 2 trilyon yüen (yaklaşık 290 milyar dolar) yatırım yapmayı hedefliyor.

Plan çerçevesinde, özellikle ülkenin kuzeyinde bulunan ağır sanayi kentlerinde pilot turistik bölgeler kurulması öngörülüyor. Bu bakımdan atıl durumda olan birçok kömür madeninin yeşil alan haline getirilmesi çalışmalarına başlandı.

Yerli ve yabancı turistlerin umumi tuvaletlere yönelik hijyen şikayetlerini göz önünde bulunduran yetkililer, turistik bölgelerdeki yaklaşık 100 bin halka açık tuvaletin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenileneceğini belirtti. Çin Devlet Konseyi, "tuvalet reformunu" da kapsayan yeniden yapılandırmalar sayesinde 5 sene içinde turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkısını yüzde 10,8'den yüzde 12 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Yıllık yabancı turist sayısını 5 senelik dönemde 134 milyondan 150 milyona yükseltmeyi amaçlayan yetkililer, her sene ortalama yüzde 11 sektörel büyüme ile 2020'ye kadar 1 trilyon dolar yıllık turizm gelirine ulaşmayı öngörüyor.