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Çin'de üniversite sınavı Gao Kao başladı

- Dünyanın en zor sınavlarından biri kabul edilen Gao Kao'ya bu yıl 9,4 milyon öğrenci katılıyor

Çin'de üniversite sınavı Gao Kao başladı

PEKİN (AA) - Çin'de 9,4 milyon öğrencinin hayatını değiştirecek üç günlük "Gao Kao" maratonu başladı.

Çincede "Büyük Sınav" anlamına gelen Gao Kao yüksek öğretime giriş sınavına bu yıl 9,4 milyon lise son sınıf öğrencisi katılıyor.

Yetkililer, tüm eyalet merkezlerinde sınav bölgeleri oluşturdu, bu bölgeleri trafiğe kapatarak ve fabrikalarda çalışmaları durdurarak öğrencilerin sınav sırasında dış etkenlerden rahatsız olmalarını engelleyecek önlemler aldı.

Sınava yetişmeye çalışan öğrencilere yardım etmeleri için çok sayıda sivil polis görevlendirildi.

Gao Kao, dünyanın en zor üniversiteye giriş sınavlarından biri kabul ediliyor.

Üç gün sürecek ve iki aşamada yapılacak sınavda zorunlu alanlar olan Çince, matematik ve İngilizcenin yanı sıra öğrencilere tercihlerine göre sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında sorular yöneltiliyor.

- "Sınav öncesi hazırlık"

Ebeveynler, çocuklarının sınav yerlerine sıkıntı yaşamadan ulaşması için günler önceden pansiyon gibi konaklayacak yer temin etti.

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilere refakat ederek onları duygusal ve akademik açıdan hazırlamaya çalışan bakıcılar, bu yıl da ebeveynler arasında büyük rağbet gördü.

Ülkenin farklı kentlerinde öğrencilerin sınav stresi atmaları için toplu yoga etkinlikleri düzenlendi.

Geçen yıl ilk kez sınavda kopya çeken öğrencilere 7 yıla kadar hapis cezası getirilmiş ve öğrencilerin sınavdan sonra defter ve kitaplarını yırtıp pencerelerden savurarak yaptığı "stres atma" geleneği de yasaklanmıştı.

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