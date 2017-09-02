Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Çin'de yağışlar can aldı: 9 ölü

- Yağışların etkili olduğu bölgeden 6 bin 800 kişi tahliye edildi

Çin'de yağışlar can aldı: 9 ölü

PEKİN (AA) - Çin'de meydana gelen yağışın tetiklediği sel ve toprak kayması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan ve Guicou eyaletlerinde etkili olan yağışın sel ve heyelana sebep olması sonucu 9 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Bölgede dün başlayan sağanağın 35 ilçede etkili olduğu, 6 bin 800 kişinin bölgeden tahliye edildiği vurgulanarak, yağışların 4 bin 300 hektarlık tarım alanına zarar verdiği duyuruldu.

Yerel meteoroloji bürosu, söz konusu yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Öte yandan, sağanaktan etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda malzemeleri yardımı yapıldığı kaydedildi.

Çin'de mavi, turuncu, sarı ve kırmızıdan oluşan dört aşamalı alarm sistemi bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinKırmızı AlarmSağanak Yağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5