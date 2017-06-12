Çin'de yeni emlak düzenlemesi protesto edildi

PEKİN (AA) - Çin'in Şanghay kentinde yüzlerce kişi, geçen ay ilan edilen emlak düzenlemesini protesto etmek için gösteri yaptı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, göstericiler, kent merkezindeki Nancing yolunda dairelere çevrilen ticari ofislerin yerleşim alanı olarak yeniden düzenlenmesini öngören düzenlemeye karşı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Çin medyası ve sosyal paylaşım sitesinde gösteriye ilişkin haberlere yer verilmedi.

Şanghay Konut Ofisi tarafından 17 Mayıs'ta açıklanan düzenleme, kentteki konut ihtiyacını karşılamak için daireye çevrilen ofislerin yeniden düzenlenmesini öngörüyor.

Kentte hızla yükselen emlak fiyatları nedeniyle daire almaya gücü yetmeyenler, daha ucuza satılan ticari ofisleri, tuvalet ve mutfak ekleyerek konut gibi kullanıyor.

Şanghay yerel yönetiminin ülkenin sosyal paylaşım sitesi Weibo'dan daha önce yaptığı açıklamaya göre, düzenleme 17 milyon metrekarelik alanı kapsıyor.

Şanghay'da yeni ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 45 yükseldi.

