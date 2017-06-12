Çin'de yüzlerce kedi yemek olmaktan son anda kurtarıldı

ANKARA (AA) - Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde 500'den fazla kedi, restoranlarda yemek olmaktan son anda kurtarıldı.

"163.com" haber portalında yer alan habere göre, Ciangsu'da aldığı ihbarı değerlendiren polis, kedileri çalıp diğer şehirlerdeki restoranlara sattığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Adı sadece Sun olarak açıklanan şüphelinin kedileri geçici olarak tuttuğu yere baskın düzenleyen polis, 8 kafese hapsedilmiş 500'den fazla kediyi kurtardı.

Aralarında yavruların da bulunduğu kedilerden bazılarının, sıcak yüzünden ölmek üzere olduğu belirlendi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, "Şüphelinin kedileri yakalamak için tuzaklar kurduğunu ve serçeleri yem olarak kullandığını tespit ettik. Kedilerin bazıları ev hayvanları. Bazıları da sokak kedisi." diye konuştu.

Polis memuru, şüphelinin restorana sattığı her bir kedi için 30 yüen (yaklaşık 4,5 dolar) istediğini sözlerine ekledi.

Uzakdoğu'da, özellikle Çin'de kediler ve köpekler, etleri, derileri ve kürkleri için katlediliyor. Her yıl haziran ayında Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesine bağlı Yulin kentinde düzenlenen ve binlerce köpeğin vahşice katledildiği "Köpek Eti Festivali", tüm dünyada hayvan hakları eylemcilerinin tepkisini çekiyor. Hayvanseverler, her yıl Çin hükümetine "insanlık dışı" olarak niteledikleri festivali durdurmak için çağrıda bulunup imza kampanyası düzenliyor.



