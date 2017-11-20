Çin'deki 6,9 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde gerçekleşen 6,9 şiddetindeki depremde evleri hasar gören 2 binden fazla depremzede çadırlara yerleştirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, cumartesi günü merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi bölgesinde meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremin ardından 300'den fazla artçı sarsıntı tespit edildi.

Tibet'te 6 ilçe ve bölgede 12 bin kişinin hayatını etkileyen deprem, okul, polis merkezleri, hastaneler ve belediye binaları dahil 3 binden fazla yapıda hasara neden oldu.



Ayrıca bölgede ulaşım ve alt yapı olumsuz etkilenirken, iletişim hatları da zarar gördü. Deprem sonrası 49 noktaya kurulan 500 çadıra 2 binden fazla depremzede yerleştirildi. Bunun yanı sıra afetzedelere gıda ve battaniye yardımı yapıldı.



Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde iki gün önce 6,9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmazken 3 kişi yaralanmıştı.







