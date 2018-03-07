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Çin'deki Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den milli katılım

- Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, fuarı ziyaret etti

Çin'deki Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den milli katılım

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'nin milli katılım sağladığı Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Önen, Fucien eyaletinin başkenti Fucien'de düzenlenen fuarda Türk mermer ve madencilik şirketleri ve sektör temsilcilerinin standını ziyaret ederek katılımcılardan bilgi aldı.

Türkiye'den milli katılımın gerçekleştiği fuar çerçevesinde düzenlenen gala yemeğinde konuşan Önen, Çin ile ikili ilişkilerin yükseliş ivmesinde olduğunu söyledi.

Önen, Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracatın yaklaşık yarısını mermerin oluşturduğuna dikkati çekerek, doğal taş ve madencilik sektörünün bu ülke ile olan ticaretteki önemine işaret etti.

Çin ile olan 28 milyar dolar hacmindeki ikili ticaretin sadece 2 milyar dolarını bu ülkeye ihracatın oluşturduğunu anımsatan Önen, Türkiye aleyhine olan ticaret açığının Çinli yatırımcıları Türkiye'ye çekerek azaltılabileceğini dile getirdi.

Önen, konuşmasında ayrıca Çin'in gelecek beş yılda 10 trilyon dolarlık ithalat yapmasının öngörüldüğünü belirterek Türk iş dünyasına bu potansiyeli değerlendirmesi çağrısını yaptı.

Fucien Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 9 Mart'ta sona erecek.

Türkiye, doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 46,2'sini Çin'e yapıyor. Bu ülkeye yapılan doğal taş ihracatı 2017'de yüzde 30 artarak 946 milyar dolara ulaşmıştı.

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