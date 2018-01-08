Çin’deki gemi kazası

PEKİN (AA) - Çin’de meydana gelen gemi kazası sonrası bir cesede ulaşılırken, kayıp 31 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor.

Çin’in Yangzı Nehri’nin Doğu Çin Denizi ile birleştiği noktada cumartesi günü gerçekleşen kazada, Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi ile Hong Kong bandıralı CF Crystal gemisinin çarpışması sonucu, 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi alevler içinde kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Sanchi tanker gemisinin kayıp 30'u İran, 2'si Bangladeş uyruklu mürettebatından birinin cesedine ulaşıldı.

Kalan kayıp 31 işçi için arama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Cf Crystal gemisinin, kazanın nedenine ilişkin incelenmek üzere Şanghay’ın Luhuaşan Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Bölgede hem arama kurtarma hem de denize dökülen petrolün temizlenmesi için çalışmalar da sürüyor. Çin, kaza mahalline 4 gemi, 3 bot gönderirdi. Güney Kore de bir gemi ve bir helikopter ile çalışmalara destek verdi. Bunun yanı sıra ABD donanmasına ait bir uçak da kayıp mürettebat için 12 bin 350 kilometrekarelik alanda arama yaptı.

- Hava şartları zorluyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de yaptığı basın toplantısında, kazaya ilişkin bugün Panama bandıralı gemide bir cesede ulaşıldığını ancak kimliğinin doğrulanması için uğraşıldığını söyledi.

Kazanın olduğu bölgedeki hava şartları nedeniyle güçlük yaşandığını belirten Sözcü Lu, ikinci bir felaketin önlenmesi için bölgeye temizlik amaçlı gemiler de gönderildiğini kaydetti.

Lu ayrıca, arama kurtarma çalışmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, bu çerçevede yardım eden ülkelere teşekkür etti.

Ülkenin doğusunda cumartesi günü yerel saatle 20.00 sularında gerçekleşen kazada, Panama bandıralı İran’ın National Iranian Tanker şirketine ait tanker gemisi Sanchi ile Hong Kong bandıralı CF Crystal gemisi, Çin’in Yangzı Nehri’nin Doğu Çin Denizi ile birleştiği noktada Şanghay kıyılarına yaklaşık 290 kilometre mesafede çarpışmıştı.

Kazada, Cf Crystal’deki Çin uyruklu 21 mürettebat kurtarılırken, Sanchi'de çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirilmişti.

Güney Kore’ye seyreden Panama bandıralı Sanchi tanker gemisi, 1 milyon varile denk 136 bin ton ağırlığında ham petrol taşıyordu.









