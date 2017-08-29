Çin'deki heyelanda ölü sayısı 17'ye çıktı

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Şinhua haber ajansı, ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinin Bicie kentinde dün meydana gelen toprak kaymasının ardından 15 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.
34 hanenin toprak altında kaldığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.
Bölgede kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çin’in güneyin, ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni geçen hafta Hato tayfunu vurmuş, olayda 20’ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.