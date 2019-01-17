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Çin’den ABD’nin “çip tasarısına” tepki

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying: - "ABD'nin ilgili senatörlerini Çin şirketlerine baskı yapmayı bırakmaya, ilgili tasarın yasalaşmasını durdurmaya ve karşılıklı güven ve iş birliğine faydalı işler yapmaya çağırıyoruz"

Çin’den ABD’nin “çip tasarısına” tepki
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PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’li senatörlerin ülkelerininin yasalarını çiğneyen Çinli teknoloji firmalarına ABD malı çip ve komponent satışını engellemeyi amaçlayan tasarı hazırlığına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında ABDli senatörlerin teknoloji devi Huawei başta olmak üzere ABD yasalarını çiğneyen Çinli teknoloji firmalarına ABD malı çip ve komponent satışını engelleyen tasarına teklifine ilişkin, "ABD tarafından birilerinin aşırı derece saldırganlık ve öz güven yoksunluğu gösterisi" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyanın ABD'nin gerçek niyetinin devlet mekanizmalarını kullanarak Çin'in yüksek teknoloji şirketlerini engellemek ve baskı altına almak olduğunu açıkça gördüğünü" belirten Hua, "ABD'nin ilgili senatörlerini Çin şirketlerine baskı yapmayı bırakmaya, ilgili tasarın yasalaşmasını durdurmaya ve karşılıklı güven ve iş birliğine faydalı işler yapmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör dün başta Huawei ve ZTE olmak üzere ABD yasalarını ihlal eden Çinli firmalara komponent satışını yasaklamayı hedefleyen bir tasarı sunmuştu.

Tasarı yasalaşması halinde ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu Çinli firmaların ABD menşeili çip ve elektronik komponent alımını yasaklayabilecek.

Huawei’in kurucusu Rın Cıngfey, salı günü yaptığı açıklamada şirketinin Çin tarafından casusluk için kullandığı iddialarını reddetmişti.

Tasarının, Huawei’in kurucusu Rın’ın kızı Mıng Vancou’un Kanada’da tutuklanarak, şartlı serbest bırakılması ile Çin’de idama mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Llyod Schellenberg nedeniyle Çin ve Kanada’nın ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.


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