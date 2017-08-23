Çin'den ABD'nin

PEKİN (AA) - Çin, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmesine yardım ettikleri gerekçesiyle Çinli firma ve şahıslara yaptırım uygulanması yönündeki kararını durdurması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'deki olağan basın toplantısında, Washington yönetimini, Çinli şirketlere yönelik yaptırım kararından vazgeçmeye çağırdı.

Ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Pyongyang yönetimiyle ilgili kararlarını uyguladığını ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Hua, Çinli firma ve şahısların, BM kararlarını ihlal etmesi durumunda ülke yasalarına göre cezalandırılacaklarını söyledi.

ABD'nin yaptırım uygulamasının söz konusu sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Sözcü, Beyaz Saray'ın bu tutumunun iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğine zarar verebileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer füze programına yardım ettikleri gerekçesiyle bazı Çinli firma ve şahısların "yaptırım uygulanacaklar" listesine alındığını duyurmuştu.

Söz konusu listede Çinli Dandong Rich Earth Trading, JinHou International Holding, Dandong Zhicheng Metallic Materials, Dandong Tianfu Trade, Mingzheng International Trading ve Dandong Tianfu Trade olmak üzere 6 şirket yer almıştı.





