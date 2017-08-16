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Çin'den ABD'ye "din özgürlüğü" tepkisi

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua: - "(2016 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu) ABD'nin sözde raporu gerçekleri yansıtmıyor, çarpıtıyor ve Çin'deki din özgürlüğünü gereksiz yere eleştiriyor"

Çin'den ABD'ye

PEKİN(AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin din özgürlüğü raporuna tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, günlük basın toplantısında, ABD'nin 2016 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu'nun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD'nin din özgürlüğünü diğer ülkelerin içişlerine karışmak için kullandığını savunan Hua, Pekin hükümetinin ülke halkının din ve inanç özgürlüğüne saygı duyarak bunları koruduğunu iddia etti.

Çin'in her etnik grubunun ve bölgesinin din ve inanç özgürlüğünden faydalandığını belirten Hua, rapor için "ABD'nin sözde raporu gerçekleri yansıtmıyor, çarpıtıyor ve Çin'deki din özgürlüğünü gereksiz yere eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hua, ABD tarafına tepkilerini ilettiklerini bildirerek, "Washington yönetimine gerçeklere saygı duyması ve kendi işine bakması tavsiyesinde bulunduklarını" kaydetti.

Raporda, Çin'de binlerce kişinin dini inançlarından dolayı hapis yattığı ve işkence gördüğü ifadeleri yer alıyor.

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ABDçinÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying
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