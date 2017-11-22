Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli firma ve kişilerin de dahil olduğu Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek yaptırımları "yanlış" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin söz konusu yaptırımlarına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarını desteklediklerini ve uyguladıklarını hatırlatan Sözcü Lu, "Tekrar vurgulamak istiyorum. Herhangi bir ülkenin kendi iç kanunlarına göre Çinli firma ve kişilere uyguladığı tek taraflı yaptırımlara şiddetle karşı çıkıyoruz. Çünkü bu yanlış." dedi.

Yaptırım uygulanan Çinli firmalara yönelik soruşturma yürüttüklerini belirten Lu, firmaların Çin'in yasalarını, uluslararası sorumluklarını ihlal etmeleri halinde bu durumun üzerine gideceklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’den Çinli firmalar konusunda somut delile sahipse bunu Pekin yönetimiyle paylaşmasını istedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin ticari faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 3’ü Çin firması olmak üzere 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı alındığını açıklamış, yaptırımların "Kuzey Kore’nin yasa dışı balistik füze ve nükleer silah programları için kullandığı gayrimeşru finansmanı kesme" amacı taşıdığı belirtilmişti.

Kara listeye eklenen ve adları Dandong Kehua Economy & Trade, Dandong Xianghe Trading ve Dandong Hongda Trade olan üç Çinli firmanın, Ocak 2013- Ağustos 2017 arasında Kuzey Kore’ye toplam 750 milyon dolarlık mal ticareti yaptığı paylaşılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devletler" listesine eklediğini belirtmiş, "Bu adım, Kuzey Kore yönetimi ve yönetimle ilişkilere yeni yaptırımlar ve cezalar getirecek ve zaman zaman hakkında okuduğunuz ve bazen de hakkında yazdığınız eli kanlı rejime karşı başlattığımız maksimum baskı kampanyamızı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.