Çin’den ABD’ye yeni ek gümrük vergisi misillemesi

PEKİN (AA) - Çin, ABD’nin gümrük tarifelerine misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan malına ek vergiler getireceğini açıkladı.



Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin 200 milyar dolar değerindeki Çin malına vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracağını açıklamasına karşılık, Pekin yönetiminin 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağı bildirildi.

"Herhangi tek taraflı tehdit veya şantaj sadece çekişmelere yol açacak ve tüm tarafların çıkarlarına zarar verecektir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, alınacak yeni vergi önlemlerin tarihinin ABD tarafının eylemlerine bağlı olacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Haziran'da belirlenmesini talep ettiği 200 milyar dolar tutarında 5 bin Çin menşeli ürün listesi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine pek çok çeşidi kapsıyor.

- ABD-Çin ticaret savaşının gelişimi



ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.



Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.



ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart'ta Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.



Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.



Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetimi, Washington yönetimi ile birkaç defa ikili ziyaretler çerçevesinde ticaret savaşına çözüm bulmaya çalışmış ancak sonuç alınamamıştı.