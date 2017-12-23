Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Çin'den bağımsız Filistin'e destek

- Dışişleri Bakanı Vang: - "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i destekliyoruz"

Çin'den bağımsız Filistin'e destek

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini söyledi.

Şinhua ajansı haberine göre Bakan Vang, başkent Pekin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcileri Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath ile bir araya geldi.

İki devletli çözümü benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Vang, "Filistin sorunu ortada kökleşmiş bir sorundur. Bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da barış sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, sıkı bir şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilen Kudüs kararının sadece uluslararası toplumun fikir birliğindeki kesin tavrı yansıtmadığını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı, bu kararın ayrıca Ortadoğu'da barış sürecinin hızlandırılması için de bir çağrı anlamına geldiğini kaydetti.

Vang, son olarak, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, BM'nin rolünü bu konuda rolünü artırmaları ve barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Özel temsilciler Majdalani ve Shaath ise Çin'in Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinFilistinKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5