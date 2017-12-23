Çin'den bağımsız Filistin'e destek

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini söyledi.

Şinhua ajansı haberine göre Bakan Vang, başkent Pekin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcileri Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath ile bir araya geldi.

İki devletli çözümü benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Vang, "Filistin sorunu ortada kökleşmiş bir sorundur. Bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da barış sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, sıkı bir şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilen Kudüs kararının sadece uluslararası toplumun fikir birliğindeki kesin tavrı yansıtmadığını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı, bu kararın ayrıca Ortadoğu'da barış sürecinin hızlandırılması için de bir çağrı anlamına geldiğini kaydetti.

Vang, son olarak, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, BM'nin rolünü bu konuda rolünü artırmaları ve barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Özel temsilciler Majdalani ve Shaath ise Çin'in Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.

